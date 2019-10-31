هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 12:07 م

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يغادر قصر الإليزيه في باريس عقب اجتماع للحكومة يوم 21 أكتوبر تشرين الأول 2019. رويترز

باريس (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس إن لبنان بحاجة للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على المضي قدما في الإصلاحات الضرورية.

وجاء تصريح الوزير بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر مظاهرات حاشدة.

وقال لو دريان إنه ينبغي الحفاظ على حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي.

وانتشرت قوات من الجيش اللبناني وشرطة مكافحة الشغب يوم الخميس لفتح طريق سريع رئيسي شمالي بيروت وجسر في العاصمة كان المتظاهرون قد أغلقوهما.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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