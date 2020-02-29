هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 04:41 م

صورة من أرشيف رويترز لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

القاهرة (رويترز) - قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم السبت إن المحادثات التي استهدفت إنهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج التي امتدت لنحو ثلاث سنوات لم تشهد تحقيق أي انفراجة.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة "لم يحدث أي اختراق لحل الأزمة الخليجية".

ومضى يقول إن قطر كان تأمل بالتوصل إلى حل للأزمة التي شهدت قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر منتصف عام 2017 إثر اتهامها بدعم الإرهاب والتودد للخصم الإقليمي إيران.

وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن هذا الحظر يستهدف تقويض سيادتها.

وقال الشيخ محمد "كنا نتمنى حلا للأزمة الخليجية لكن لم يكن هناك أي نجاح لجهود الحل... ما زلنا منفتحين على أن تكون هناك حلول إيجابية قائمة على احترام سيادة الدول".

وأبلغت ستة مصادر رويترز هذا الشهر بأن المحادثات بين السعودية وقطر انهارت بعد قليل من بدئها مما أبقى على الحظر المفروض على الدوحة الأمر الذي يعرقل الجهود المشتركة لدول الخليج العربية للتصدي لإيران.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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