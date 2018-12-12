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وزير خارجية لبنان: الشراكة بين عون والحريري ستقود لتشكيل الحكومة

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في موسكو يوم 20 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.

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لندن (رويترز) - قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الأربعاء إن الشراكة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى جانب التوافق الوطني ستقود حتما إلى تشكيل حكومة جديدة رغم كل العقبات.

وكان باسيل، عضو التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون، يتحدث في مؤتمر عن الاستثمار في لندن حيث من المقرر أن يلقي الحريري كلمة في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وفشلت الأحزاب السياسية اللبنانية في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات العامة التي أجريت في مايو أيار.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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