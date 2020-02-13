هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 06:32 م

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اثينا في صورة بتاريخ 24 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: كوستاس بالتاس - رويترز.

الرياض (رويترز) - نفى وزير الخارجية السعودي يوم الخميس تقارير إعلامية عن اجتماع مُحتمل بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تكهنات بخصوص تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لموقع قناة العربية المملوكة لسعوديين باللغة الإنجليزية "لا خطط لعقد اجتماع بين السعودية وإسرائيل" ردا على تقارير أحدها لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأضاف "سياسة السعودية واضحة جدا منذ بدء هذا الصراع. لا علاقات بين السعودية وإسرائيل، والمملكة تقف بكل قوة وراء فلسطين".

ويركز اهتمام الدولتين بشكل متزايد على احتواء إيران مع اعتبارهما إيران تهديدا رئيسيا، لكن السعودية تؤكد على أن إقامة أي علاقات مع إسرائيل يتوقف على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وظهر نتنياهو الشهر الماضي في البيت الأبيض عندما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة سلام تقترح إقامة دولة فلسطينية لكن بشكل مختلف عن المبادرة التي أعلنتها السعودية في 2002.

ورفضت القيادة الفلسطينية خطة ترامب قائلة إنها منحازة لإسرائيل بشكل كبير بينما تحرم الفلسطينيين من دولة مستقلة قابلة للحياة.

لكن دولا عربية خليجية رحبت بالجهود الأمريكية في خطوة يُنظر إليها على أنها تعطي الأولوية لعلاقات وثيقة مع واشنطن، لمواجهة إيران، على الدعم التقليدي الثابت للفلسطينيين.

وقال وزير في الحكومة الإسرائيلية عام 2017 إن بلاده أجرت اتصالات سرية مع الرياض وذكر راديو إسرائيل أن الأمير محمد التقى بمسؤولين في إسرائيل، ونفى مسؤول سعودي ذلك.

وقال الأمير فيصل إن السعودية أظهرت على الدوام رغبة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط اتفاق إسرائيل والفلسطينيين على "تسوية عادلة ومنصفة".

وأضاف "وما لم يتحقق ذلك، ستبقى السياسة السعودية ثابتة".

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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