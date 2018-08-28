وزير سوداني: زعيم المتمردين بجنوب السودان يرفض التوقيع على اتفاق سلام
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زعيم المتمردين بجنوب السودان ريك مشار في الخرطوم يوم 27 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز(reuters_tickers)
الخرطوم (رويترز) - قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد يوم الثلاثاء إن زعيم المتمردين بجنوب السودان ريك مشار رفض التوقيع على أحدث مسودة لاتفاق سلام مع حكومة جوبا لإنهاء الصراع المستمر في بلده منذ سنوات.
وقال محمد للصحفيين في الخرطوم إن المعارضة بقيادة مشار وجماعة أخرى رفضتا التوقيع وطالبتا بضمانات.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز