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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 10:58 ص 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:58

زعيم المتمردين بجنوب السودان ريك مشار في الخرطوم يوم 27 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز (reuters_tickers)