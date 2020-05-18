هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2020 07:23 م

جنيف (رويترز) - قال وزير الصحة السوري لمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن العقوبات الغربية "القسرية غير العادلة" تلحق الضرر بالخدمات الصحية التي تسعى للتصدي لفيروس كورونا في بلاده داعيا إلى رفع تلك العقوبات.

وقال الوزير نزار يازجي في الاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد عبر الانترنت "العقوبات الاقتصادية القسرية وغير العادلة تعيق قدرات العديد من الخدمات الأساسية خاصة الرعاية الصحية" وذلك في إشارة إلى عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ودعا الوزير إلى رفع العقوبات حتى يتسنى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين السوريين واصفا العقوبات بأنها حصار غير إنساني.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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