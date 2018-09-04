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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 11:05 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 23:05

بيروت (رويترز) - ذكر وزير سوري أن شمال شرق سوريا الذي يهيمن عليه الأكراد لن يلقى معاملة خاصة ولكن سيعامل مثل مناطق البلاد الأخرى.

وقال وزير المصالحة علي حيدر في مقابلة مع الخدمة العربية لوكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية "لا نستطيع أن نعطي أي محافظة سورية ما يميزها عن باقي المحافظات أو أي إثنية (عرق) سورية ما يميزها عن باقي الإثنيات (الأعراق) أو أي حالة سورية يضرب فكرة أن سوريا دولة واحدة ومجتمعا واحدا".

وتسيطر إدارة يقودها الأكراد حاليا على أراض أكثر من أي جماعة أخرى في سوريا غير الحكومة نفسها. وتجنب الأكراد إلى حد بعيد الدخول في صراع مباشر مع القوات الحكومية خلال الحرب الأهلية السورية، قائلين إنهم يسعون للحصول على حكم ذاتي في دولة غير مركزية.

واستعادت حكومة الرئيس بشار الأسد معظم المناطق من أيدي المعارضة المناوئة لحكمه، مستخدمة كثيرا ما تصفه دمشق باتفاقات "المصالحة" التي يوافق المسلحون بموجبها على التخلي عن الأراضي التي يسيطرون عليها مقابل خروج آمن، وكثيرا ما يكون ذلك بعد حملة جوية وبرية مكثفة. وتعهد الأسد مرارا باستعادة "كل شبر" من سوريا.

والجماعات الكردية الرئيسية من بين الفائزين القلائل في الصراع حتى الآن، إذ أسست لنفسها حكما مستقلا على مناطق كبيرة من الشمال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتساندها الولايات المتحدة.

وبدأت في الشهور القليلة الماضية محاولة إقامة علاقات مع دمشق، سعيا منها لحماية المكاسب التي حققتها في الحرب وحذرا من حليفتها الولايات المتحدة التي لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تقدم عليه من أفعال.

وقال حيدر "حل الإشكالية الآن للمجموعات الكردية التي تتعامل مع الأمريكي هو واحد بإدارة ظهرهم لهذا التعامل والتوجه إلى الدولة السورية".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز