وزير سوري: لا يوجد الآن ما يدعو لفتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن
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جندي سوري يقف عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن في درعا يوم السابع من يوليو تموز 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية يوم الأربعاء عن وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل قوله إنه لا يرى الآن ما يدعو لإعادة فتح معبر نصيب على الحدود مع الأردن، وذلك بعد لقائه بوزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن الذي يسعى لإعادة فتح المعبر.
وأغلق معبر نصيب في 2015 عندما سيطر عليه مسلحو المعارضة مما أدى لقطع طريق عبور رئيسي لمئات الشاحنات يوميا التي تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.
وعطلت الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات بالفعل طرق التجارة تلك مما ألحق الضرر باقتصادات إقليمية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الخليل قوله بعد اجتماعه مع حسن في دمشق "في دراستنا لفتح معبر نصيب وجدنا أن لا قيمة كبيرة حاليا بالنسبة للمنتج السوري، والموضوع بحاجة لدراسة أكبر".
وقال حسن إن فتح المعبر سيساعد الصادرات اللبنانية.
وكانت استعادة القوات السورية للمعبر في يوليو تموز هدفا أساسيا لحملة بدأتها الحكومة السورية والقوات الروسية في يونيو حزيران الماضي لاستعادة السيطرة على مناطق تحت سيطرة المعارضة في جنوب غرب البلاد.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز