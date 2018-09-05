وزير سوري: لا يوجد الآن ما يدعو لفتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن

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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 05:20 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:20

جندي سوري يقف عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن في درعا يوم السابع من يوليو تموز 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز (reuters_tickers)