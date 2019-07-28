هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 04:03 م

يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية - صورة من أرشيف رويترز.

دبي (رويترز) - قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوم الأحد إن بلاده لا تقوم بأي جهود وساطة في التوتر المتصاعد بمنطقة الخليج لكنها تجري اتصالات مع "جميع الأطراف" لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز.

وقال الوزير يوسف بن علوي بن عبد الله للتلفزيون العماني بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران "لا نتوسط ولكن نحن في هذه الحالة معنيين أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز لذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف".

(تغطية صحفية ليزا بارينجتون وسمر أحمد - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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