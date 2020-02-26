هذا المحتوى تم نشره يوم 26 فبراير, 2020 11:36 ص

جنيف (رويترز) - قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المتمركزة في شرق ليبيا يوم الأربعاء إن الحكومة، الموازية للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، لا يمكنها إجبار رجال القبائل في شرق البلاد على رفع حصار حقول النفط الذي وصفه بأنه قرار شعبي.

وقال الحويج للصحفيين في جنيف إنه لا يمكن استخدام القوة لرفع الحصار وزعم أن حكومة طرابلس تستخدم إيرادات النفط لدفع أجور لمرتزقة.

وأكد أيضا أن حكومته لن تشارك في المحادثات السياسية المقرر أن تبدأ في جنيف يوم‭ ‬الأربعاء، وقال إنه لم يتم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على تشكيل الوفد.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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