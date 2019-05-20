دبي (رويترز) - قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي يوم الاثنين إن الدوحة لم تتلق أي دعوة لحضور "المؤتمرين" في إشارة إلى قمتين طارئتين لزعماء دول الخليج والدول العربية في السعودية هذا الشهر بعد هجمات على أصول نفطية سعودية.
ودعا العاهل السعودي الملك سلمان يوم السبت إلى عقد القمتين في مكة يوم 30 مايو أيار لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على منشأتي نفط في المملكة فضلا عن هجمات على أربع ناقلات بينهما ناقلتان سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)