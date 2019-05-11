هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 03:08 م

عدن (رويترز) - رفض معمر الارياني وزير الإعلام بالحكومة اليمنية المدعومة من السعودية يوم السبت انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر بوصفه "مسرحية" تهدف إلى "تضليل المجتمع الدولي".وقال الارياني لرويترز "ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن مع أننا جادون في تحقيق السلام".

وكان شاهد من رويترز قد قال إن حركة الحوثي بدأت يوم السبت سحب قواتها من ميناء الصليف في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متعثرا منذ شهور، في خطوة تنعش الأمل في أن تسفر جهود السلام عن إنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.

(تغطية اخبارية محمد الغباري -إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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