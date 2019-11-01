هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 11:29 ص

القدس (رويترز) - قال وزير بمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الجمعة إن الحكومة ليس لها علاقة بما تردد بشأن اتهام مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية للمراقبة باختراق تطبيق واتساب.

وقال زئيف إلكين الوزير بمجلس الوزراء الأمني لإذاعة 102 إف إم تل أبيب "إن.إس.أو شركة خاصة تستخدم قدرات يملكها الإسرائيليون، الآلاف في مجال الأمن الإلكتروني، لكن الحكومة الإسرائيلية ليست متورطة هنا، الجميع يفهم ذلك. الأمر ليس متعلقا بدولة إسرائيل".

ورفعت واتساب دعوى يوم الثلاثاء ضد شركة "إن.إس.أو جروب" الإسرائيلية واتهمتها بأنها ساعدت جواسيس حكوميين في اختراق هواتف 1400 مستخدم تقريبا في أنحاء أربع قارات خلال موجة اختراق شملت أهدافها دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبارا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك