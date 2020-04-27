دبي (رويترز) - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يوم الاثنين إن الإمارات تعارض قرار المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن إعلان الإدارة الذاتية بالمناطق الخاضعة لسيطرته، وتدعو إلى التطبيق الكامل لاتفاق الرياض للسلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي بشأن الجنوب.
وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، كما أنها عضو رئيسي في التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي باليمن ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)