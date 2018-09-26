محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 07:49 ص 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:49

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث يحضر مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة في جنيف في سويسرا بشأن المحادثات في اليمن يوم 8 سبتمبر أيلول 2018. تصوير دينيس باليبوس - رويترز. (reuters_tickers)