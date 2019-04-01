هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 11:08 ص

طائرة بوينج 737 ماكس8 تقلع من مطار في واشنطن - صورة من أرشيف رويترز

من ستيفن كالين

الرياض (رويترز) - قال وزير النقل السعودي نبيل العامودي يوم الاثنين إن السعودية لا تعتزم السماح لطائرات بوينج 737 ماكس بالطيران في مجالها الجوي قريبا، وذلك في وقت تعيد فيه شركة طيران أديل الحكومية النظر في طلبية لشراء هذه الطائرات.

وتم منع تحليق الطائرات الأكثر مبيعا في بوينج في مختلف أنحاء العالم الشهر الماضي بعد سقوط طائرتين من نفس الطراز في غضون خمسة أشهر. ووقع الحادث الأول في إندونيسيا في أكتوبر تشرين الأول والثاني في إثيوبيا يوم العاشر من مارس آذار.

وقال العامودي للصحفيين في مؤتمر خاص بالطيران في الرياض "طائرات بوينج 737 ماكس لا تحلق في المملكة حاليا ولا توجد خطط للسماح لها بالعودة في المستقبل القريب".

وقالت شركة أديل للطيران منخفض التكلفة إنها تنتظر انتهاء التحقيقات في حادثي التحطم قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في طلبية لشراء 30 طائرة من هذا الطراز.

ووفقا لشركة بوينج، تبلغ قيمة الصفقة 5.9 مليار دولار وفقا للأسعار المعلنة وتشمل خيارات لشراء 20 طائرة أخرى من نفس الطراز.

وانصب التركيز على نظام يُعتقد أنه أجبر أنف الطائرة أكثر من مرة على الهبوط في أحد الحادثين على الأقل. ويدفع النظام أنف الطائرة إلى الأسفل إذا كان يعتقد أنها تصعد بزاوية شديدة الانحدار.

وقالت بوينج الأسبوع الماضي إنها حدثت برمجيات الطائرة 737 ماكس لمنع البيانات الخاطئة من تفعيل هذا النظام.

وقال العامودي إن السعودية ستتبع خطى صناعة الطيران العالمية فيما يتعلق بأي إعادة تراخيص لطائرات ماكس.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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