وزير: بريطانيا قلقة بشدة من هجوم باليمن وتدعو للتحقيق
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أليستير برت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
لندن (رويترز) - دعا وزير بالخارجية البريطانية يوم الجمعة لفتح تحقيق شفاف في ضربة جوية باليمن قتلت عشرات الأطفال.
وقال التحالف الذي تقوده السعودية يوم الجمعة إنه سيحقق في الضربة التي أصابت حافلة بشمال اليمن وهي أحدث حلقة في سلسلة من الضربات الجوية التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى والمصابين بالحرب في اليمن.
وقال أليستير برت وهو وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط على تويتر "نشعر بقلق بالغ بشأن تقارير عن هجوم الأمس في صعدة باليمن مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الأطفال ... لابد من إجراء تحقيق شفاف".
وأضاف "المملكة المتحدة تدعو كل الأطراف للحيلولة دون وقوع خسائر بين المدنيين والتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم في اليمن".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز