هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2020 04:10 م

وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي في لندن في صورة بتاريخ 11 فبراير شباط 2020. تصوير: هانا مكاي - رويترز.

لندن (رويترز) - قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي يوم الاثنين إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

لكن كليفرلي قال للبرلمان "إن موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية و...القيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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