هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 05:48 م 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:48

تونس (رويترز) - قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يوم الخميس إن تونس ستعمل على إعادة 40 مهاجرا تم انقاذهم بعدما علقت سفينتهم لأكثر من أسبوعين في البحر الى بلدانهم.

ورست سفينة تقل 40 مهاجرا افريقيا في ميناء جرجيس بجنوب تونس بعد أن علقت نحو أكثر من أسبوعين في البحر بسبب رفض بلدان اوروبية استقبالها.

ورفضت تونس اول الأمر رسو السفينة في موانئها في رد على ما يبدو على رفض الأوروبيين استقبال المهاجرين قبل أن يعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الموافقة على استقبالها لأسباب إنسانية ويضع حدا للأزمة.

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي عقب لقائه بأمين عام الإتحاد من أجل المتوسط "استقبلت تونس 40 مهاجرا سريا بعد أن رفضت عدد من الدول الأوروبية استقبالهم نظرا لوضعهم الإنساني الصعب .. مساعدتهم جاءت انطلاقا من قيمها وحرصها على الجانب الإنساني بالنسبة لأشقائنا الافارقة".

وأضاف الجهيناوي "قمنا بواجبنا واستقبلناهم وقدمنا لهم المساعدة الطبية والتغذية وسنعمل مع سفاراتهم في تونس من أجل اعادتهم الى بلدانهم".

ودعت إيطاليا هذا الشهر إلى إنشاء مراكز للمهاجرين في أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين الفارين إلى أوروبا عبر مراكب في البحر المتوسط، لتزيد بذلك روما الضغوط على شركائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ نهج أشد صرامة تجاه الهجرة. ورفضت تونس هذا المقترح.

ولقى ما لا يقل عن 82 مهاجرا أغلبهم تونسيون حتفهم الشهر الماضي بعد أن غرقت سفينة مكتظة بالمهاجرين كانوا على متنها قبالة سواحل تونس.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد العرقوبي - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز