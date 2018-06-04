وزير: عملية تركية ضد المتمردين الأكراد في العراق تنتظر الوقت المناسب
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اسطنبول (رويترز) - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم الاثنين إن القوات التركية تنتظر الوقت المناسب لتنفيذ عملية في منطقة جبال قنديل بشمال العراق حيث يتمركز أعضاء كبار في حزب العمال الكردستاني المحظور.
وتشن الجماعة المسلحة هجمات على تركيا انطلاقا من معسكراتها في جبال قنديل، وهي منطقة نائية في إقليم يديره الأكراد بشمال العراق.
وقال صويلو لوكالة أنباء الأناضول خلال مقابلة تلفزيونية "قنديل لم يعد هدفا بعيد المنال بالنسبة لنا. والآن سيطرت (القوات التركية) على مواقع كثيرة هناك، خاصة في المنطقة الواقعة بشمال العراق".
وأضاف "ما يهمنا الآن هو اختيار التوقيت".
وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ونفذت من قبل عمليات عبر الحدود في المنطقة في التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الثالثة.
وقال صويلو "سنحول جبل قنديل بشمال العراق إلى مكان آمن بالنسبة لتركيا، يجب ألا يشك أحد في هذا".
ويشن حزب العمال الكردستاني حملة تمرد في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية منذ الثمانينات، وقُتل نحو 40 ألف شخص خلال الاشتباكات.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز