طرابلس (رويترز) - قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس يوم الجمعة إن قوات موالية لحكومة طرابلس استعادت في وقت متأخر من يوم الجمعة السيطرة على المطار الدولي السابق جنوبي العاصمة من قوات شرق ليبيا.

وقال فتحي علي باشاغا لقناة تلفزيون الأحرار الليبية "استطاعت هذه القوات أن تتسلل إلى مطار طرابلس وتعدت مطار طرابلس والآن تم إرجاعها وتحرير مطار طرابلس بالكامل".

وأضاف باشاغا أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار.

(تغطية صحفية هشام حاج علي وعمر فهمي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك