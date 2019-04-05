هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 09:16 م

شاحنة عسكرية في طرابلس يوم الخميس. تصوير: إسماعيل زيتوني - رويترز

طرابلس (رويترز) - قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس يوم الجمعة إن قوات موالية لحكومة طرابلس استعادت في وقت متأخر من يوم الجمعة السيطرة على المطار الدولي السابق جنوبي العاصمة من قوات شرق ليبيا.

وقال فتحي علي باشاغا لقناة تلفزيون الأحرار الليبية "استطاعت هذه القوات أن تتسلل إلى مطار طرابلس وتعدت مطار طرابلس والآن تم إرجاعها وتحرير مطار طرابلس بالكامل".

وأضاف باشاغا أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار.

(تغطية صحفية هشام حاج علي وعمر فهمي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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