هذا المحتوى تم نشره يوم 07 فبراير, 2020 11:27 ص

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو يوم 13 يناير كانون الثاني 2020. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة إن وفدا روسيا سيصل إلى تركيا يوم السبت لإجراء محادثات تهدف لوقف "عدوان" الحكومة السورية والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ستقوم بكل ما يلزم لوقف المأساة الإنسانية في إدلب.

ودخلت القوات الحكومية السورية تحت قيادة روسيا مدينة سراقب ذات الأهمية الاستراتيجية في إدلب يوم الخميس في محاولة للسيطرة على آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وتسبب القتال في نزوح نصف مليون شخص منذ مطلع ديسمبر كانون الأول وتخشى تركيا من تدفق موجة لاجئين أخرى إلى حدودها.

وقُتل ثمانية من أفراد الجيش التركي يوم الاثنين في قصف نفذته قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب التي أرسلت أنقرة تعزيزات لها في الأسبوع الماضي.

وتنشر تركيا 12 نقطة مراقبة حول "منطقة خفض التصعيد" التي اتفقت عليها مع روسيا وإيران، لكن قوات الحكومة السورية المتقدمة تحاصر عددا من هذه النقاط.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية تقيم نقطة عسكرية جديدة شرقي مدينة إدلب التي يقطنها أكثر من مليون شخص نزح الكثير منهم بالفعل إلى هناك من أنحاء أخرى في سوريا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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