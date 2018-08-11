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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 03:03 م 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:03

القاهرة (رويترز) - قال التلفزيون المصري ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن أجهزة الأمن أحبطت يوم السبت محاولة مهاجم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد التي تقع في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة.

ونقل التلفزيون عن مراسل له قوله إن المهاجم فجر نفسه أعلى جسر قريب بعد أن حالت الإجراءات الأمنية دون وصوله إلى الكنيسة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المهاجم فجر نفسه على مسافة نحو 250 مترا من الكنيسة.

وقال التلفزيون إنه لم تقع إصابات بينما لقي المهاجم حتفه في الحال.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة قال إن جسما غريبا انفجر وإن شخصا لقي حتفه دون وقوع إصابات. ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل كما لم يذكر إن كان المهاجم استهدف الكنيسة.

وتعرضت عدة كنائس في مصر لهجمات في السنوات الأخيرة وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط متشددون موالون له في محافظة شمال سيناء مسؤوليته عن أغلبها. وكان من بينها هجومان في يوم أحد السعف في أبريل نيسان 2017 بمدينتي طنطا والإسكندرية قتل فيهما أكثر من 40 شخصا.

كما وقع هجوم على كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في ديسمبر كانون الأول 2016 وقتل فيه 28 شخصا.

وكان أحدث هجوم على كنيسة في مصر في ديسمبر كانون الأول عندما أطلق مسلح النار على كنيسة ومتجر بمنطقة حلوان في جنوب القاهرة مما أسفر عن مقتل 11 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات الأربعة.

وقتل متشددون في محافظة شمال سيناء المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات بالمحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد طلبة - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير ياسمين حسين)

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رويترز