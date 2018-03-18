وسائل إعلام رسمية: الأسد يزور مواقع الجيش في الغوطة الشرقية
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الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني 2017. صورة لرويترز من وكالة سانا للأنباء. لم يتسنى لرويترز التأكد بشكل مستقل من الصورة أو مكان التقاطها أو تاريخها. يحظر استخدام الصورة للحملات التسويقية أو الإعلانية.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال حساب الرئاسة السورية على تليجرام إن الرئيس بشار الأسد زار مواقع الجيش يوم الأحد في الغوطة الشرقية.
وقال تعليق على صورتين للأسد وسط جنود بعضهم فوق دبابة "على خطوط النار في الغوطة الشرقية...الرئيس الأسد مع أبطال الجيش العربي السوري".
(تغطية صحفية علي عبد العاطي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز