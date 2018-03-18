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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 03:36 م 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:36

الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني 2017. صورة لرويترز من وكالة سانا للأنباء. لم يتسنى لرويترز التأكد بشكل مستقل من الصورة أو مكان التقاطها أو تاريخها. يحظر استخدام الصورة للحملات التسويقية أو الإعلانية. (reuters_tickers)