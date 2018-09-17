وسائل إعلام رسمية: الدفاع الجوي السوري يسقط صواريخ أطلقت على اللاذقية
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بيروت (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن صواريخ استهدفت عدة مواقع في مدينة اللاذقية الساحلية يوم الاثنين لكن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الصواريخ استهدفت "مؤسسة الصناعات التقنية" في المدينة.
وأضافت الوكالة أن مصدر الهجوم لم يتضح بعد.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية وتعترض عددا منها قبل الوصول لأهدافها".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوي انفجارات هائلة سُمع في المدينة التي تقع في غرب البلاد وتسيطر عليها الحكومة.
وأضاف المرصد أن الصواريخ استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع مؤسسة الصناعات التقنية على مشارف اللاذقية الشرقية.
(تغطية صحفية داليا نعمة - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز