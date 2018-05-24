وسائل إعلام رسمية: الدفاع الجوي السوري يعترض هجوما صاروخيا على مطار
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بيروت (رويترز) - قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن مطارا عسكريا قرب حمص تعرض لهجوم صاروخي تصدت له الدفاعات الجوية يوم الخميس.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "تعرض أحد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى لعدوان صاروخي معاد وتصدت وسائل دفاعنا الجوي للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه".
كانت الوكالة أوردت في السابق نبأ عن سماع دوي انفجارات في مطار الضبعة قرب مدينة حمص.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز