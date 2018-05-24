محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

بيروت (رويترز) - قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن مطارا عسكريا قرب حمص تعرض لهجوم صاروخي تصدت له الدفاعات الجوية يوم الخميس.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "تعرض أحد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى لعدوان صاروخي معاد وتصدت وسائل دفاعنا الجوي للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه".

كانت الوكالة أوردت في السابق نبأ عن سماع دوي انفجارات في مطار الضبعة قرب مدينة حمص.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

swissinfo.ch

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز