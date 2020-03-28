هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2020 12:20 ص

(رويترز) - نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصادر وعن التحالف بقيادة السعودية الذي يحارب في اليمن أنه تم اعتراض صواريخ باليستية يوم السبت في سماء العاصمة السعودية الرياض ومدينة جازان الواقعة في جنوب المملكة.

وقال سكان في الرياض إنهم سمعوا أصوات عدة انفجارات في حوالي الساعة 2320 (2020 بتوفيت جرينتش) أعقبها صوت صفارات سيارات الطواريء في بعض الأحياء الشمالية.

ومصدر الصواريخ غير معروف، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وأطلقت جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تقاتل التحالف الذي تقوده السعودية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود معظمها على أهداف عسكرية ومدنية قريبة، لكنها استهدفت أيضا الرياض. وكانت آخر محاولة هجوم سابقة على الرياض في يونيو حزيران عام 2018.

وحملت السعودية إيران المسؤولية عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ وقع في سبتمبر أيلول عام 2019 على منشأتين نفطيتين سعوديتين وتسبب في باديء الأمر في خفض إنتاج المملكة من الخام إلى النصف. وجاء الاتهام السعودي لإيران على الرغم من أن جماعة الحوثي أعلنت مسؤوليتها عنه. وتنفي إيران ضلوعها في الهجوم.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015 محاولا إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها جماعة الحوثي في عام 2014.

وقُتل عشرت الآلاف في الصراع الذي يُعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين الرياض وطهران.

(تغطية صحفية ستيفن كالين -إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية‭ ‬- تحرير مصطفى صالح)

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