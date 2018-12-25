وسائل إعلام سورية تقول إن الطيران الإسرائيلي هاجم أهدافا قرب دمشق

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 12:55 ص

دخان يمر بجبل يمكن رؤيته من ريف دمشق يوم الثلاثاء. تصوير: عمر صناديقي - رويترز

بيروت (رويترز) - نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق صواريخ على أهداف قرب دمشق يوم الثلاثاء وأصاب ثلاثة جنود سوريين.

وقال المصدر العسكري "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتتمكن من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها".

وأضاف "اقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح".

ولم تتضح طبيعة الأهداف.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد ذكرت في وقت سابق من مساء الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" قرب دمشق.

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وظهرت لاحقا تغريدة على الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على تويتر جاء بها "جرى تفعيل نظام للدفاع الجوي للجيش ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن صواريخ إسرائيلية انطلقت من فوق الأراضي اللبنانية واستهدفت الريف الغربي والريف الجنوبي الغربي لدمشق.

وأضاف أن عددا من الصواريخ أصاب مستودعات أسلحة لحزب الله أو قوات إيرانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للدولة في لبنان إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية في أجواء جنوب لبنان.

وخلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات في سوريا، تزايد قلق إسرائيل من اتساع نفوذ إيران، الحليف الوثيق للرئيس السوري بشار الأسد.

وضرب الطيران الإسرائيلي عشرات الأهداف التي وصفها بأنها نشر إيراني أو نقل للأسلحة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

(شارك في التغطية هشام حاج علي من القاهرة وكنده مكية من دمشق ودان وليامز من القدس - إعداد أمل أبو السعود)

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