وسائل إعلام سورية رسمية تنفي أن الانفجارات سببها هجمات إسرائيلية
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(رويترز) - قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الانفجارات التي سمعت في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق في وقت مبكر يوم الأحد نتيجة انفجار في مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "مصدر عسكري ينفي تعرض مطار المزة لأي عدوان إسرائيلي".
وفي وقت سابق، قال مسؤول في تحالف إقليمي يدعم دمشق إن الانفجارات سببها هجوم صاروخي استهدف القاعدة وإن نظم الدفاعات الجوية السورية ترد على الهجوم. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
رويترز