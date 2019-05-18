هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2019 08:37 م

بيروت (رويترز) - ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية يوم السبت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمقذوفات أطلقت من اتجاه إسرائيل لليلة الثانية على التوالي.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن المقذوفات أطلقت من "الأراضي المحتلة" إلى المجال الجوي لجنوب سوريا، في إشارة إلى أراض تحتلها إسرائيل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من إسرائيل التي استهدفت مرارا خلال الشهور الماضية مواقع داخل سوريا قالت إنها تحت سيطرة إيران وحزب الله اللبناني، ولكليهما قوات تساند الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال سكان إن دوي انفجارات ضخمة تردد صداها في أنحاء دمشق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، في حين أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية التصدي "لأهداف معادية" قادمة من اتجاه إسرائيل.

وتعتبر إسرائيل إيران أكبر أعدائها وحزب الله أكبر تهديد على حدودها.

وأقر مسؤولون إسرائيليون، أزعجهم اتساع النفوذ الإيراني بالقرب من إسرائيل، بشن عشرات الضربات خلال الحرب السورية المستمرة منذ ثمانية أعوام. ولعبت إيران وحزب الله دورا رئيسيا في مساعدة الأسد على إلحاق الهزيمة بالمعارضة المسلحة والمتشددين.

وتصاعد التوتر بين طهران وأعدائها منذ الأسبوع الماضي بعد هجوم على أربع ناقلات نفط في الخليج مما أثار مخاوف من احتمال نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل.

(تغطية إلن فرنسيس من بيروت وهشام حاج علي من القاهرة وكنده مكية من دمشق - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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