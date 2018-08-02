وسائل إعلام سورية رسمية: الدفاع الجوي يدمر هدفا معاديا قرب دمشق
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بيروت (رويترز) - قالت وسائل إعلام سورية رسمية يوم الخميس إن الدفاع الجوي دمر "هدفا معاديا" غرب العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لهدف معاد وتدمره غرب دمشق".
واستعادت قوات الجيش السوري أغلب مناطق البلاد من يد جماعات المعارضة المسلحة وجماعات متشددين بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب الأهلية بمساعدة من القوات الجوية الروسية وجماعات مسلحة تدعمها إيران.
ونفذت إسرائيل عشرات الضربات على أهداف إيرانية أو تدعمها إيران في سوريا على مدى سنوات الصراع إذ تعتبر الوجود الإيراني المتزايد هناك تهديدا لأمنها.
ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الأنباء التي أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وقالت إسرائيل يوم الخميس إنها قتلت مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية اقتربوا من حدودها بعد أن فروا من جنوب غرب سوريا أمام هجوم تنفذه القوات السورية.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي في القاهرة -إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز