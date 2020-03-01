هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس, 2020 05:37 م

عمان (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الأحد إن الجيش السوري أسقط ثلاث طائرات تركية مسيرة كانت أنقرة تستخدمها بكثافة لقصف مواقع تابعة للجيش وقواعد جوية في شمال غرب البلاد.

كان الجيش قد أكد يوم الأحد أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع التركية إن طائرة تركية مسيرة أُسقطت يوم الاحد.

وقال مسلحو المعارضة السورية إن هجمات الطائرات المسيرة كانت حاسمة في إيقاع خسائر جسيمة في صفوف الجيش السوري والجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي تقاتل إلى جانبه.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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