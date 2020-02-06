هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 02:08 ص

القاهرة (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية في ساعة مبكرة يوم الخميس أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية فوق العاصمة دمشق.

وقالت قناة الإخبارية التي تديرها الدولة إنه تم شن الهجوم من فوق هضبة الجولان وكذلك عبر المجال الجوي اللبناني. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية "تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها". ولم تحدد طبيعة الأهداف.

ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه رصد "سقوط عدد كبير من الصواريخ على ثكنات النظام والميليشيات الإيرانية" في محيط دمشق بما في ذلك مدينة الكسوة.

وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا لجماعات مدعومة من إيران في سوريا قائلة إن الهدف إنهاء الوجود العسكري الإيراني بالبلاد والذي تقول مصادر استخباراتية غربية إنه توسع في السنوات الأخيرة.

(تغطية صحفية سمر حسن من القاهرة وسليمان الخالدي من عمان - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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