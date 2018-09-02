وسائل إعلام سورية: انفجارات مطار المزة العسكري نجمت عن ماس كهربائي
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بيروت (رويترز) - قال مصدر عسكري سوري ومسؤول إيراني إن سلسلة انفجارات مدوية وقعت في وقت مبكر من صباح يوم الأحد قرب مطار المزة العسكري خارج العاصمة دمشق نجم عن ماس كهربائي.
وكان مسؤول في تحالف إقليمي يدعم دمشق والمرصد السوري لحقوق الإنسان قالا في وقت سابق إن الانفجارات نجمت عن ضربات صاروخية إسرائيلية.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله "مطار المزة لم يتعرض لأي عدوان إسرائيلي وإن الأصوات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".
ولم يرد أي تعليق من إسرائيل.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول عسكري إيراني موجود في سوريا قوله إن الانفجار وقع بسبب "ماس كهربائي في مستودع للذخيرة" على مشارف دمشق.
وقال المسؤول في التحالف الإقليمي الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد إن الانفجارات نجمت عن إطلاق صاروخ إسرائيلي عبر هضبة الجولان وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت له.
وأرجع المرصد السوري لحقوق الإنسان الانفجارات إلى ضربات جوية إسرائيلية وقال إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وسبق أن أقرت إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية في سوريا بهدف إضعاف قدرات إيران وحلفائها بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية التي تدعم الأسد في الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام.
وفي مايو أيار، قالت إسرائيل إنها هاجمت جميع البنى التحتية العسكرية الإيرانية تقريبا في سوريا بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض خاضعة لسيطرة إسرائيل لأول مرة.
(تغطية صحفية أنجوس مكدوال وليلى بسام ومحمد الشريف - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز