هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2020 03:53 ص

عمان (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء إن طائرات مجهولة ضربت أهدافا جنوب شرقي مدينة البوكمال حيث يوجد منفذ حدودي استراتيجي مع العراق، لكن ذلك لم يسفر سوى عن أضرار مادية.

ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل. وتقول مصادر مخابراتية غربية إن المدينة الحدودية تقع على طريق إمداد استراتيجي لفصائل تدعمها إيران وترسل بانتظام تعزيزات من العراق إلى سوريا لدعم قوات الرئيس بشار الأسد.

وأضافت أن إسرائيل هاجمت قواعد إيرانية بالمنطقة عدة مرات منذ بداية العام.

والبوكمال، حيث يوجد منفذ حدودي بين العراق وسوريا، تعد مدينة حاسمة بالنسبة لمساعي إيران من أجل تعزيز سطوتها المتنامية على ممر يمتد من طهران إلى بيروت.

وانتزعت قوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية المدعومة من إيران السيطرة على البوكمال المطلة على نهر الفرات من تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر عام 2017.

وتقول مصادر استخباراتية إنها تسيطر الآن على البلدة التي تغلب عشائر سنية على سكانها، وكذلك على المنطقة المحيطة بها وإنها تحتفظ فيها بوجود كبير.

وتسيطر قوات الحشد الشعبي أيضا على مساحات واسعة من الحدود على الجانب العراقي.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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