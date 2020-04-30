هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2020 11:00 م

عمان (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الجمعة إن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من الجولان المحتل على أهداف في جنوب سوريا.

وأضافت أن الهجوم لم يسبب سوى أضرار مادية.

والهجوم واحد من عدة هجمات نفذتها إسرائيل هذا الشهر تقول مصادر بالمخابرات الغربية إنها استهدفت جماعات مسلحة تدعمها إيران وتحتفظ بوجود متزايد في سوريا.

وضربت إسرائيل في السنوات القليلة الماضية قواعد وقوافل لجماعة حزب الله اللبنانية التي لها وجود كبير في الجزء الخاضع للسيطرة السورية من الجولان.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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