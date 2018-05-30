وسائل إعلام محلية: مقتل شخص في هجوم بمدينة الطائف السعودية
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الرياض (رويترز) - قالت صحيفة محلية يوم الخميس إن مهاجمين اثنين طعنا رجل مرور حتى الموت في مدينة الطائف بغرب المملكة العربية السعودية ثم تبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن عند مركز للحرس الوطني يقع على مقربة منطقة الهجوم.
وقال موقع سبق الإخباري إن المهاجمين استوليا على مركبة الشرطي وسلاحه قبل دخول الموقع العسكري. وأضاف التقرير أن أحد المهاجمين أصيب بجروح وجرى اعتقاله فيما لاذ الآخر بالفرار.
وأشار موقع سبق إلى ووقع إصابات بين رجال الأمن دون ذكر تفاصيل.
ولم ترد وزارة الداخلية على الفور على طلبات للتعليق.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز