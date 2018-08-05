وسائل إعلام والمرصد السوري: الدولة الإسلامية تعدم رهينة من هجوم السويداء
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بيروت (رويترز) - قالت وسائل إعلام محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أعدم رهينة من عدد من الرهائن الذين احتجزهم في هجوم على السويداء الخاضعة لسيطرة الحكومة الأسبوع الماضي.
وقتل عشرات يوم 25 يوليو تموز في هجمات منسقة شنها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذين اجتاحوا قرى ونفذوا عدة هجمات انتحارية في مدينة السويداء مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص أغلبهم من المدنيين.
وقال موقع السويداء24 وشبكة السويداء الاخبارية الالكترونية إن صورا نشرها التنظيم تظهر أنه أعدم مهند أبو عمار (19 عاما).
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أورد كذلك خبر قتل أبو عمار، إن أكثر من 30 شخصا اختطفوا أثناء هجوم 25 يوليو تموز.
والسويداء الواقعة في جنوب غرب سوريا تقطنها أغلبية من الدروز وجرت مفاوضات بين السلطات الدرزية وتنظيم الدولة الإسلامية من أجل إطلاق سراح الرهائن.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز