وسائل إعلام: مسؤول إيراني يدعو للحوار بين الفصائل اليمنية
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علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية يوم السبت إن مسؤولا أمنيا إيرانيا كبيرا دعا لحوار بين الفصائل في اليمن لإنهاء الصراع هناك.
وأدلى علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بهذا التعليق خلال اجتماع في طهران مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي.
وقال شمخاني "الرؤى المشتركة بين إيران وعمان تجاه الأزمة اليمنية تتركز على ضرورة إنهاء الحرب فورا والبدء في وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية وإجراء حوار يمني- يمني بهدف تأسيس هياكل سياسية جديدة قائمة على الانتخابات ورغبات الشعب اليمني".
ويقول دبلوماسيون ومصادر سياسية يمنية إن السعودية وخصومها في حركة الحوثي المسلحة باليمن يجرون محادثات سرية في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام والتي تسببت في حدوث أزمة إنسانية كبيرة.
ويقاتل تحالف بقيادة السعودية للتصدي لنفوذ إيران العدو اللدود للرياض . وإيران حليفة للحوثيين الذين ينفون الحصول على أي مساعدة من طهران ويقولون إنهم يثورون ضد السياسيين الفاسدين والقوى الخليجية الخاضعة لسيطرة الغرب.
وعلى صعيد منفصل قال شمخاني إن برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض وإن الجمهورية الإسلامية سترد على أي إجراء أمريكي ضد الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ووافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع بعض العقوبات بموجب الاتفاق.
وذكرت رويترز يوم الجمعة أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب في سوريا وذلك في محاولة لإقناع واشنطن بالاستمرار في الاتفاق النووي مع طهران.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز