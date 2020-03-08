هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2020 05:06 م

مقديشو (رويترز) - ذكرت وسائل الإعلام الصومالية الحكومية أن قياديا بارزا في حركة الشباب الصومالية المتشددة قُتل في غارة جوية أمريكية الشهر الماضي، في ضربة للمتشددين.

وذكرت إذاعة الصومال في وقت متأخر يوم السبت إن بشير محمد محمود كان قائد عمليات الشباب وقُتل في ضربة جوية أمريكية يوم 22 فبراير شباط في حي ساكو بمنطقة جوبا في جنوب الصومال.

ويُلقب محمود أيضا ببشير قرقب.

وقالت الإذاعة "قتلت قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا في ضربة جوية بشير محمد (قرقب)، قائد العمليات في حركة الشباب".

وأضافت أن محمود مسؤول أيضا عن سلسلة هجمات على قواعد الجيش الصومالي ضمن هجمات أخرى.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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