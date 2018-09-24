محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 06:27 ص 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:27

صورة من ارشيف رويترز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي في سوتشي. (reuters_tickers)