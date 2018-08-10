وسائل الإعلام السورية: الدفاعات الجوية تتصدى "لهدف معاد" قرب دمشق
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بيروت (رويترز) - قالت وسائل الإعلام السورية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة إن الدفاعات الجوية تصدت "لهدف معاد" اخترق الأجواء غربي العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مراسلها قوله أن هناك "أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في ريف دمشق".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
رويترز