هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 12:13 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:13

أديس أبابا (رويترز) - قال وسطاء إن محادثات في إثيوبيا لإحياء اتفاق سلام في جنوب السودان وإنهاء الحرب الأهلية انتهت يوم الأربعاء دون التوصل إلى اتفاق مما سيطيل على الأرجح أمد الصراع الذي أسفر حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

وتسعى الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) إلى التوسط من أجل اتفاق الأطراف المتحاربة في جنوب السودان مجددا على تقاسم السلطة وترتيبات أمنية وخطوات حاسمة تعيد التزامها بالاتفاق المبرم عام 2015 وتنهي الحرب.

وقالت إيجاد في بيان إن المحادثات انتهت يوم الأربعاء بعد فشل "عدة محاولات لتضييق الفجوات بين مواقف الأطراف".

وسقط جنوب السودان في براثن الحرب في ديسمبر كانون الأول 2013، أي بعد نحو عامين من انفصاله عن السودان، بعد تطور خلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار إلى مواجهة عسكرية.

وأودى القتال بين القوات الموالية لكل من كير ومشار بحياة عشرات الآلاف كما أسفر عن نزوح ربع سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليونا سواء داخل البلاد أو خارجها كلاجئين في دول مجاورة.

ولم يشر بيان إيجاد إلى المسائل التي اختلف حولها الطرفان لكنه شجعهما على النظر في مقترحات وضعتها الهيئة "وتعكس جهدا مكثفا للتوصل إلى أرضية مشتركة بين المواقف التفاوضية المختلفة".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز