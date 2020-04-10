هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2020 09:32 ص

من محمد الغباري

عدن (رويترز) - أعلن اليمن يوم الجمعة رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تستعد فيه جماعات الإغاثة لمواجهة تفشي المرض في بلد يعاني من حرب دمرت النظام الصحي ونشرت الجوع والمرض.

وجاء الإعلان عن الإصابة بعد أن دخل وقف لإطلاق نار على مستوى البلاد حيز التنفيذ يوم الخميس على خلفية تفشي الفيروس. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل حركة الحوثي اليمنية تعليق عملياته العسكرية لأسبوعين لكن الحوثيين لم يعلنوا موقفهم بعد.

وذكرت اللجنة العليا للطوارئ على تويتر أن الحالة اكتشفت في محافظة حضرموت الجنوبية المنتجة للنفط.

وأضافت اللجنة دون الخوض في تفاصيل "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال مسؤول محلي لرويترز إن المصاب عامل يمني في ميناء الشحر.

وقالت ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن لرويترز يوم الخميس إنه إذا انتشر الفيروس فسوف تكون النتيجة "كارثية" نظرا لأن الحالة الصحية لما لا يقل عن نصف السكان "متدهورة للغاية" ولا يملك البلد إمدادات أو قدرات أو منشآت كافية للتعامل مع الوضع.

وطبقا لتوجيه اطلعت عليه رويترز أمرت السلطات بإغلاق ميناء الشحر لمدة أسبوع لتطهيره بشكل دقيق وأمرت العمال بعزل أنفسهم في منازلهم لمدة أسبوعين.

وفرضت السلطات أيضا حظر تجول ليليا لمدة 12 ساعة في جميع أحياء حضرموت يبدأ من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة وحتى إشعار آخر. وقال سكان إن عربات تابعة للدفاع المدني قرب الميناء أمرت الناس عبر مكبرات الصوت بالبقاء بمنازلهم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تقدم المساعدة لوزارة الصحة العامة والسكان باليمن. وقال ألطف موساني ممثل المنظمة في اليمن لرويترز "نتابع الحالة ومن خالطوها لتقييم مستوى التعرض للخطر".

* خفض التمويل

ويشهد اليمن أعمال عنف منذ أخرجت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران الحكومة من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014 مما دفع التحالف بقيادة السعودية للتدخل. وما زال الحوثيون يسيطرون على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى.

وأودت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات بحياة أكثر من 100 ألف شخص ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.

وقال برنامج الأغذية العالمي يوم الخميس إنه سيخفض إلى النصف المساعدة التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من منتصف أبريل نيسان بعدما خفض المانحون التمويل بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات.

ويطعم البرنامج التابع للأمم المتحدة ما يربو على 12 مليون يمني شهريا، 80 في المئة منهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مانح رئيسي، قبل أسبوعين إنها بدأت في خفض المساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس إن المسؤولية تقع على عاتق الحوثيين لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وذكر ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى "سيكون أمرا مثمرا وخاصة في ظل ظهور مرض كوفيد-19 إذا بدأ الحوثيون الالتزام بأفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".

وأضاف "نحثهم، أولا، على الانضمام إلى وقف إطلاق النار، وثانيا، إلى وقف ممارساتهم المربكة في مجال (المساعدات) الإنسانية".

(تغطية صحفية ليزا بارينجتون وحميرة باموق وسمر حسن- إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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