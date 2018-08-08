وسط خلاف مع السعودية.. رئيس وزراء كندا يقول إنه سيواصل الحديث عن حقوق الإنسان
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رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
مونتريال (رويترز) - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الأربعاء إنه سيواصل الضغط على الدول بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، حتى مع استمرار تصاعد أزمة مع السعودية نجمت عن انتقاد أوتاوا لسجل المملكة في هذا المجال.
وأبلغ ترودو الصحفيين بأن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أجرت حوارا مطولا مع نظيرها السعودي أمس الثلاثاء. لكنه لم يخض في التفاصيل.
وجمدت السعودية علاقاتها مع كندا بعدما حثتها على إطلاق سراح نشطاء حقوقيين.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز