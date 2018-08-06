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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أغسطس, 2018 07:58 م 06 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:58

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث خلال مؤتمر صحفي في مكسيكوسيتي يوم 5 مارس آذار 2018. تصوير: إدجارد جاريدو - رويترز (reuters_tickers)