وسط نزاع مع السعودية.. كندا تقول إنها ستظل تدافع عن حقوق الإنسان
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث خلال مؤتمر صحفي في مكسيكوسيتي يوم 5 مارس آذار 2018. تصوير: إدجارد جاريدو - رويترز(reuters_tickers)
أوتاوا (رويترز) - ذكرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند يوم الاثنين أن حكومتها ستظل تدافع عن حقوق الإنسان، وذلك في إشارة إلى قرار السعودية طرد السفير الكندي.
وقالت فريلاند في مؤتمر بفانكوفر "لأكن واضحة جدا... كندا ستدافع دوما عن حقوق الإنسان في كندا وأنحاء العالم، وحقوق النساء هي من حقوق الإنسان".
وأقدمت السعودية على خطوة طرد السفير بعدما حثتها أوتاوا على إطلاق سراح نشطاء المجتمع المدني، وبينهم حقوقية بارزة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز