هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 12:54 م

أفراد من قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا بالقرب من مدينة تل أبيض الحدودية في سوريا يوم الخميس. تصوير: خليل عشاوي - رويترز.

من آندريه كوزمين وطولون جمركجي

موسكو/أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن نحو 300 آخرين من أفراد الشرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى سوريا بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو أوقف التوغل العسكري التركي في شمال شرق سوريا.

وينص الاتفاق، الذي توصل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري بإبعاد كافة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع قولها إن الشرطة العسكرية، من منطقة الشيشان بجنوب روسيا، ستقوم بدوريات وتساعد في انسحاب القوات الكردية وأسلحتها لمسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية متحالفة مع مسلحين أكراد يشنون تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984. وبدأت تركيا هجومها عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب في التاسع من أكتوبر تشرين الأول بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية بمغادرة شمال شرق سوريا. وأوقفت تركيا الهجوم بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار توسطت فيه واشنطن نص على انسحاب وحدات حماية الشعب من منطقة الحدود. واستند اتفاق بوتين وأردوغان على هذه الهدنة ووسع نطاقها.

وذكرت روسيا أمس الخميس أن خطة السلام التي تم التوصل إليها يوم الثلاثاء تمضي بسلاسة ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية قوله إن المقاتلين الأكراد انسحبوا بالفعل من المنطقة الحدودية.

ومع ذلك، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها الوحدات تركيا بشن هجوم بري كبير يستهدف ثلاث قرى في شمال شرق سوريا يوم الخميس على الرغم من الهدنة مما أجبر آلاف المدنيين على الفرار.

ولم تعلق وزارة الدفاع التركية مباشرة على تقرير قوات سوريا الديمقراطية لكنها قالت إن خمسة من أفرادها أصيبوا في هجوم شنته وحدات حماية الشعب حول بلدة رأس العين الحدودية بالقرب من القرى الثلاث.

* وقف إطلاق النار صامد "إلى حد بعيد"

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن لرويترز يوم الخميس إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا "صامد إلى حد بعيد" فيما يبدو في حين سيعقد ممثلو القوى الكبرى اجتماعا في جنيف قبل أول اجتماع للجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل.

ويجري بيدرسن اليوم الجمعة محادثات مع مسؤولين كبار من دول عربية وغربية قبل اجتماع اللجنة.

وقال دبلوماسيون إن جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا من بين المسؤولين الذين بدأوا محادثات مغلقة في المدينة السويسرية. وتضم ما يسمى "المجموعة الصغيرة" أيضا بريطانيا ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية.

وقال دبلوماسي لرويترز إن الاقتراح الألماني لإقامة منطقة أمنية في شمال شرق سوريا سيكون من بين الموضوعات المدرجة على أجندة المحادثات.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع خلوصي أكار ناقش الوضع في سوريا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الجمعة. ولم ترد تفاصيل عن محادثاتهما.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد جول إن أنقرة طلبت رسميا من واشنطن اعتقال وتسليم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني عندما يدخل الولايات المتحدة.

وفي خطوة لقيت انتقادات من أنقرة، طلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من وزارة الخارجية سرعة إصدار تأشيرة دخول لكوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية التي كانت حليفا رئيسيا لواشنطن في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وتقول أنقرة إن كوباني كان قياديا كبيرا في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

ويستند الاتفاق مع بوتين لوقف إطلاق نار سابق توسطت فيه الولايات المتحدة وساعد على إنهاء القتال. ورفع ترامب بعدها العقوبات على تركيا التي فرضها بسبب توغلها في شمال شرق سوريا.

ويوم الثلاثاء المقبل ستبدأ القوات الروسية والتركية بموجب بنود الاتفاق دوريات في شريط يمتد عشرة كيلومترات في شمال شرق سوريا حيث انتشرت القوات الأمريكية لعدة سنوات مع حلفائها الأكراد السابقين.

ويمثل وصول الشرطة العسكرية الروسية تحولا في ميزان القوى الإقليمي بعد أسبوعين فقط من قرار ترامب سحب القوات الأمريكية، وهي خطوة لاقت انتقادات في واشنطن وفي أماكن أخرى باعتبارها خيانة للحلفاء الأكراد.

كما سلطت الضوء على العلاقة الأمنية المتنامية بين روسيا، القوة المهيمنة حاليا داخل سوريا، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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