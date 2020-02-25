هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 01:44 م

من نادين عوض الله ومحمود رضا مراد

القاهرة (رويترز) - توفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر 91 عاما بعد تلقيه علاجا في غرفة للرعاية المكثفة في أعقاب جراحة خضع لها.

وقال مصدر عسكري لرويترز إن الضابط السابق في القوات الجوية ستقام له جنازة عسكرية لكن التوقيت ما زال غير واضح.

وقال علاء مبارك على تويتر إن والده توفي صباح يوم الثلاثاء.

وحكم مبارك مصر 30 عاما إلى أن أطيح به بعد احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2011. وألقي القبض عليه في أبريل نيسان عام 2011 بعد شهرين من تنحيه عن الحكم تحت ضغط الانتفاضة الشعبية وبقي نزيل السجن وأكثر من مستشفى عسكري إلى عام 2017 الذي شهد الإفراج عنه بعد تبرئته من تهم وجهت إليه في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة.

وصدر حكم على مبارك بالسجن المؤبد (25 عاما) في عام 2012 لإدانته بالتآمر لقتل 239 متظاهرا خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وأمرت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، بإلغاء الحكم على مبارك ومسؤولين كبار آخرين في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي قضت بإسقاط التهم عنهم. وصدر الحكم ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين في عام 2017.

ومع ذلك صدر على مبارك وابنيه علاء وجمال حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات لإدانتهم باستخدام أموال مخصصة لبناء وصيانة قصور الرئاسة في بناء مساكن ومكاتب خاصة بهم.

وفي رد فعل مبكر، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر "فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة".

ويرى كثيرون من المصريين الذين عاشوا في عهد مبارك أن حكمه كان استبداديا ومحابيا لرجال الأعمال. وعقب الإطاحة به أجريت أول انتخابات ديمقراطية في مصر وفاز برئاسة الدولة العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

حكم مرسي مصر عاما واحدا ثم أطيح به في عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه وقاد الإطاحة به قائد الجيش عبد الفتاح السيسي رئيس مصر الآن.

وبعد سلسلة من المحاكمات تم إسقاط تهم الفساد بالتدريج عن الشخصيات البارزة في عهد مبارك ثم أثارت قوانين جديدة مقيدة للحريات السياسية مخاوف النشطاء من أن النظام القديم عاد.

ولوقت طويل أصر مبارك على أنه بريء من أي تهم وأن التاريخ سيحكم بوطنيته وأنه خدم بلاده بإخلاص.

(شارك في التغطية عمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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