وفاة المناضلة التونسية البارزة مية الجريبي بعد صراع مع المرض
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المناضلة السياسية التونسية البارزة مية الجريبي - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
تونس (رويترز) - أعلنت تونس يوم السبت وفاة المناضلة السياسية البارزة مية الجريبي وهي إحدى أيقونات السياسة في تونس بعد وقبل ثورة الياسمين عن 58 عاما بعد صراع مع المرض.
وقالت مصادر سياسية وحزبية لرويترز ان الزعيمة السابقة للحزب الجمهوري وقبل ذلك الحزب الديمقراطي التقدمي توفيت بعد نحو عامين من صراع مع المرض. وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية ايضا وفاة الجريبي.
والجريبي كانت أول امرأة في تونس تتزعم حزبا سياسيا قبل إنهاء ثورة الياسمين حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 إذ كانت تسلمت في 2006 زعامة الحزب التقدمي الديمقراطي خلفا لنجيب الشابي.
وعرفت الجريبي -التي تركت بصمات قوية في صياغة دستور حداثي لتونس بعد الثورة- بمواقفها القوية الداعمة للحريات والمناهضة للديكتاتورية.
وكانت الجريبي من بين قلائل ممن تصدوا بشجاعة لقمع نظام الرئيس السابق بن علي في واحدة من أحلك فترات القمع ضد المعارضة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير علا شوقي)
رويترز