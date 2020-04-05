هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 05:40 م

رئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل خلال مقابلة مع رويترز في القاهرة- صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال مساعد لرئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل وتحالف القوى الوطنية إن جبريل الذي تخلى عن الزعيم معمر القذافي ليقود أول حكومة بعد الانتفاضة الشعبية في 2011 توفي يوم الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتولى جبريل رئاسة الحكومة بشكل مؤقت إلى أن أجرت ليبيا أول انتخابات حرة في أربعة عقود عام 2012 عقب الإطاحة بالقذافي بعام واحد. وقال المساعد فوزي عمار إن جبريل توفي في مستشفى خاص في القاهرة حيث كان يعالج منذ إصابته بالفيروس نهاية الشهر الماضي.

وجبريل الذي كان في الستينات من العمر عاش بشكل رئيسي في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بعد خروجه من السلطة. وابتعد عن الساحة السياسية عقب انتخابات 2012 وإقرار قانون يحظر على المسؤولين السابقين بنظام القذافي تقلد المناصب العامة.

وقبيل وفاة جبريل أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

(تغطية صحفية إيدن لويس وأيمن الورفلي وأولف ليسينج - إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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